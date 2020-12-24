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    24.12.2020 - 00:02 | | YUSUF ÇINAR

    Güvenlik ilk sırada

    SwIssôtel Büyük Efes Genel Müdürü H.Rıza Elibol; Turizm Bakanlığı’nın belirlediği tüm salgın tedbirlerini almalarının yanında, Accor zincirine bağlı tüm otellerde uygulanan ve birçok farklı önlemi içerisinde barındıran “ALLSAFE’’ adında yepyeni bir koruma protokolünü de hayata geçirdiklerini belirtti.

    Güvenlik ilk sırada

    Bureau Veritas tarafından her ay yapılan gizli denetimler sonucu alınan Güvenli Turizm Sertifikasıyla ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Turuncu Çember sertifikasına sahip ilk otellerden birisi olarak hizmet vermeyi sürdürdüklerini dile getiren Elibol, şöyle konuştu:
    “Kent merkezinde, yemyeşil bahçeler içerisinde yer alan otelimizde, keyifli ve güvenli bir konaklama sunan yepyeni bir paketimiz de var. Tüm önlemlere uygun olarak kahvaltı, fitness kullanımı ve otel restoranında akşam yemeği dahil.”

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