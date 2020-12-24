Güvenlik ilk sırada

Bureau Veritas tarafından her ay yapılan gizli denetimler sonucu alınan Güvenli Turizm Sertifikasıyla ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Turuncu Çember sertifikasına sahip ilk otellerden birisi olarak hizmet vermeyi sürdürdüklerini dile getiren Elibol, şöyle konuştu:

“Kent merkezinde, yemyeşil bahçeler içerisinde yer alan otelimizde, keyifli ve güvenli bir konaklama sunan yepyeni bir paketimiz de var. Tüm önlemlere uygun olarak kahvaltı, fitness kullanımı ve otel restoranında akşam yemeği dahil.”