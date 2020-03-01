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    HaberlerEge Haberleri Güvercin aşkı sınırları aştı
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    01.03.2020 - 00:03 |

    Güvercin aşkı sınırları aştı

    MUĞLA’nın Marmaris ilçesinde, turizmci ve vücut geliştirme antrenörü Serkan Reisoğlu (42), cins güvercinleri için kendisine ait üç katlı apartmanın çatı katı dairesine kafesler yerleştirdi.

    Güvercin aşkı sınırları aştı

    Çeşitli türlerde 200 güvercin sahibi olan Reisoğlu, Türkiye ve Ortadoğu da yapılan güvercin güzellik yarışmalarına hakem olarak katıldı. 36 yıldır güvercin yetiştirdiğini belirten Reisoğlu, “Güvercinler evladım gibidir. Sabah ve akşamüstü 3’er saatimi onların bakım ve ihtiyaçlarına ayırıyorum. Onları seviyorum, bakımlarını yapıp, konuşuyorum. Bana terapi gibi geliyor” dedi.

    Özel tür güvercinlerini Arap dostlarına hediye ettiğini söyleyen Reisoğlu, “Hünkari, Osmanlı Dönemi’nde şehzadelerin yetiştirdiği ender güvercin türlerinden biridir. Gagasız bir tür olan Hünkari cinsi, yaklaşık 20 bin euro (133 bin 860 lira). Bir güvercinimi Katarlı bir işadamına hediye ettim. Kendim özel çiftleştirerek yetiştiriyorum. Elimde 15 özel cins güvercin var. Bazılarını Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan’daki dostum olan şeyhlere hediye ediyorum” diye konuştu.

    Akar ve komutanlar sıfır noktasındaMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile sınırın sıfır noktasına gelerek, birliklerde incelemelerde bulundu, ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ne geçti.
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