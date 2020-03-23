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    HaberlerEge Haberleri Güvercin Masa’dan kapıya teslim...
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    23.03.2020 - 07:00 |

    Güvercin Masa’dan kapıya teslim...

    Kuşadası Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı tedbirlerini artırdı.

    Güvercin Masa’dan kapıya teslim...

    Kuşadası Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı tedbirlerini artırdı. Bu kapsamda Güvercin Masa gezici ekip personeli, 60 yaş üzeri ve riskli gurupta bulunan vatandaşın sağlık ile gıda ihtiyaçlarını temin edip evlerine teslim ediyor. Mücadeleyi aralıksız sürdürdüklerini belirten Başkan Ömer Günel, “Salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşımız için harekete geçtik. Bu hastalık hayatımızdan çıkana kadar çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

    Bozuk yol yok

    Öte yandan ilçenin farklı noktalarında yol yapım ve onarım çalışmaları da sürüyor. Türkmen Mahallesi’ndeki Bahçearası ve Sevinç Sokak ile Cumhuriyet Mahallesi Çetin Emeç Caddesi’nde sürdürdüğü asfaltlama çalışmalarını tamamladı. Bu kapsamda her iki sokağa da toplam bin 625 metrekare sıcak asfalt döküldü. Cumhuriyet Mahallesi’nde yer alan Çetin Emeç Caddesi ise 2 bin metrekare sıcak asfaltla kaplandı. Yolların kısa sürede asfaltlanması mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Günel, “Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte uzun yıllardır hizmet alamayan Türkmen Mahallesi’ndeki alt yapı ve üst yapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz. Kuşadası’nda bozuk yol kalmayacak” dedi.,

    CAN DOSTLAR UNUTULMADI

    Kuşadası Belediyesi, koronavirüse salgını nedeniyle boşalan sokaklarda yaşayan ve çoğunlukla kafelerin beslediği can dostları unutmadı. Belediye Başkanı Ömer Günel’in talimatıyla harekete geçen Güvercin Masa birimi, sivil toplum kuruluşları ile yaptığı ortak çalışma sonrasında mama dağıtmaya başladı. Kampanyaya destek olmak isteyenlerin “0256 460 40 40” numaralı telefonu arayabileceğini belirten Başkan Ömer Günel, “Zor günlerden geçerken en sadık dostlarımız olan sokak hayvanlarını da unutmadık. Faaliyetleri geçici olarak durdurulan restoran ve kafeteryaların beslediği sokak hayvanları için mama toplamaya başladık. Proje, hayatımız doğal akışına kavuşana kadar devam edecek” dedi.

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