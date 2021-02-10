Güvercin Masa’ya koştular

Birim, 2020 yılı boyunca 41 bin 101’i başvuru merkezi, 61 bin 757’si çağrı merkezi, 3618’i gezici ekipler, 16 bin 97’si de e-posta, WhatSapp hattı ve sosyal medyadan olmak üzere toplam 122 bin 573 başvuru aldı. Vatandaşların taleplerini ilgili birimlere ve dış kurumlara ileterek gelen yanıtlarla ilgili olarak vatandaşlar bilgilendiren Güvercin Masa Koordinasyon Merkezi, bir yılda 97 bin 512 adet başvurunun geri dönüşünü yaptı. 9 bin 3 başvuru da belediye dışı kurumlara iletildi, verilen yanıtlarla ilgili olarak vatandaşlara ulaşıldı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Güvercin Masa’nın Kuşadalılar ile Belediye arasındaki engelleri kaldırdığını belirtti.