Güzel Bodrum’a değer katıyoruz

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras Turgutreis’te devam eden 120 milyon liralık altyapı ve 12 milyon lira bütçeli Yaşam Merkezi çalışmalarını yerinde inceledi.

‘Yıllarca hizmet edecek’

Güzel Bodrum’a değer katmaya, vatandaşa hak ettiği en iyi hizmeti vermeye devam edeceklerini söyleyen Gürün, “Akyarlar, Peksimet, İslamhaneleri, Turgutreis, Bahçelievler, Geriş/Erdemil, Koyunbaba ile Gümüşlük mahallelerinin kanalizasyon sorununu ortadan kaldıracak olan çalışmalarda 19 kilometre ilerledik. 160 kilometre kanalizasyon ve Turgutreis İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin tamamlanmasıyla uzun yıllar Bodrum’a hizmet edecek modern bir altyapının ilçeye kazandırılmış olacak” diye konuştu.

Yüzde 35’i tamamlanan Turgutreis Yaşam Merkezi’nde çalışmaların inşaat yasağı ile 15 Haziran’da duracağını ve 15 Ekim’de devam edeceğini belirten Gürün, “Yaşam Merkezi, Bodrum için yeni bir buluşma, görüşme ve toplanma mekânı olacak. Ödüllü proje Bodrum’a çok yakışacak” dedi.

‘NÜFUS İKİ KATI OLACAK’

Bodrum’un normal nüfusunun 300 binlerde olduğunu ancak sayının kısa sürede 600-700 binleri bulmasını tahmin ettiklerini dile getiren Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Hijyen faaliyetlerimiz gibi denetimlerimiz ve uygulamalarımız devam ediyor. Bir taraftan da işletmelerimize bakanlıklarımızın yayınladığı genelgeler doğrultusunda uyguladığımız bir akreditasyon var” dedi.