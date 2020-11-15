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    HaberlerEge Haberleri ‘Güzel günlere hep birlikte ulaşacağız’
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    15.11.2020 - 00:05 |

    ‘Güzel günlere hep birlikte ulaşacağız’

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, twitter’da dün yaptığı paylaşımda, depremin üzerinden 15 gün geçtiğini vurguladı, “Bu süreçte oluşan dayanışma ruhu ve aldığımız önlemler sayesinde yaralar hızla sarılıyor” dedi.

    ‘Güzel günlere hep birlikte ulaşacağız’

    Evi ağır hasarlı olan ve yıkılan 4 bin 239 vatandaşa çare ürettiklerini, evi orta hasarlı 6 bin 929 yurttaşın hesabına da 5’er bin lira yatırılacağını kaydeden Soyer, “Bunun için belediye bütçesinden 30 milyon lira aktarıyoruz. Belediyemizin olanaklarıyla 11 bin 168 aileye ulaşacağız” diye konuştu.

    2021 bütçesinde tüm meclis üyelerinin desteğiyle 200 milyon lirayı deprem için ilgili birimlere tahsis edeceklerini kaydeden Soyer, şöyle devam etti: “Bu kaynakla hem yapı stoğunun envanterini çıkaracağız hem kuracağımız yapı laboratuvarının finansmanını sağlayacağız. Bu muazzam dayanışma sayesinde geleceğe umutla bakıyoruz. Güzel günlere birlikte ulaşacağız.”

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