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    HaberlerEge Haberleri Güzel havaya rağmen kısıtlamaya uydular
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    04.05.2020 - 00:05 |

    Güzel havaya rağmen kısıtlamaya uydular

    Güzel havaya rağmen kısıtlamaya uydular

    Türkiye’nin gözde tatil beldeleri olan, koronavirüs salgınıyla birlikte insanların yazlıklarında yaşamayı tercih edip akın ettiği Kuşadası ve Marmaris’te, üç gün süren sokağa çıkma yasağına tam uyuldu.

    Her yıl yüzbinlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kuşadası’nın dünyaca ünlü mavi bayraklı plajları, sessizliğe büründü. Sıcak havanın kendisini iyice gösterdiği bugünlerde, plajlarda sokak hayvanları dolaşmaya başladı. Sahil bandında devriye görevi yürüten polis ekipleri, kısıtlamaya uymayan vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyardı. Kenti ziyaret eden turistlerin uğrak noktaları arasında yer alan Atatürk Bulvarı ve Sağlık Caddesi’nde de sessizliğin hakim olduğu görüldü.

    Denetimler devam etti

    Güvenlik güçleri, kamu personelleri ve İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeyle birlikte belirlenen iş kollarındaki çalışanlar haricinde Marmarisliler de, evlerinde izole olarak yasağa uydu. İlçe merkezinde polis ve bekçiler, denetimlerini sürdürdü. l DHA

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