11.07.2020 - 01:30 |
‘Güzel işler yapacağız’
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda açıklamalarda bulundu.
Kente Burdar’dan atanan Şıldak, Balıkesir Öğretmenevi bahçesinde Valilik tarafından organize edilen kahvaltıda, “Göreve başlayalı üç hafta oldu. İli tanımaya çalışıyorum, kurumlara ve iş insanlarına iade-i ziyaretlerimi sürdürüyorum” dedi. Şıldak, mesaisinin büyük kısmını ilçelere ayıracağını belirtti, “20 ilçemizle Marmara’dan Ege’ye uzanan bir coğrafyaya sahibiz. Tarımda, turizmde söz sahibiyiz, sizlerle kentimizde güzel işler yapacağımıza inanıyorum” dedi. l DHA
TBMM Başkanı Şentop açıkladı! Ayasofya'da ilk namaz...Ayasofya kararı sonrası TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamalarda bulundu. “Ne zaman namaz kılmaya gideceksiniz?” sorusuna ilişkin Şentop, ''En kısa zamanda. Muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde olabilir. En geç önümüzdeki hafta cumaya kadar bu konuda adım atılır. Hep beraber, siz de gelirsiniz.'' yanıtını verdi.