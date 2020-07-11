‘Güzel işler yapacağız’

Kente Burdar’dan atanan Şıldak, Balıkesir Öğretmenevi bahçesinde Valilik tarafından organize edilen kahvaltıda, “Göreve başlayalı üç hafta oldu. İli tanımaya çalışıyorum, kurumlara ve iş insanlarına iade-i ziyaretlerimi sürdürüyorum” dedi. Şıldak, mesaisinin büyük kısmını ilçelere ayıracağını belirtti, “20 ilçemizle Marmara’dan Ege’ye uzanan bir coğrafyaya sahibiz. Tarımda, turizmde söz sahibiyiz, sizlerle kentimizde güzel işler yapacağımıza inanıyorum” dedi. l DHA