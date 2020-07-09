‘Güzel işlere imza atılıyor’

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’a iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette, üniversitenin üst yönetimi ve senato üyeleri, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak öncülüğünde bir sunum yaptı. Ege Üniversitesi’nde güzel işlere imza atıldığını belirten Vali Köşger, “11 bin çalışan ve 60 bin öğrenciyi bir arada, huzur içinde belli bir hedefe doğru odaklayıp onlarla birlikte başarı yakalamak takdire şayan” dedi. Vali Köşger’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Budak da, “Sayın Valimiz, bizlere olan desteğini gösterdi. Devletimizin tüm kurumları ile koordineli bir şekilde çalışarak ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlayacağız” diye konuştu.

KOSBİ’den bilgilendirme

Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) yönetimi, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. KOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Porsuk, “KOSBİ Müteşebbis Heyet Başkanımız da olan İzmir Valiliği makamına yeni tayin olan Yavuz Selim Köşger’e başarılar diledik ve KOSBİ hakkında bilgilendirmelerde bulunduk” dedi.