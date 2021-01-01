Güzel rekabet!

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi yapıldı. Sözleşmeyle birlikte Büyükşehir’de en düşük ortalama maaşın 3.400 liraya yükseldiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Çalışanlarımızın hakları konusunda göreve geldiğimiz ilk günden itibaren her zaman hakkaniyetli olduk. Bu toplu iş sözleşmesi ile de bir kez daha çalışanlarımızın yanında olduğumuzu gösterdik. Hayırlı olsun, işçi kardeşlerim güle güle harcasın” dedi.

Muğla’da 3 bin 100

2021 yılı için artış oranının yüzde 31,54 olduğunu dile getiren Başkan Ergün, “İkramiyeler 2020 yılında 5+5, 10 gün iken 2021 yılında yüzde 100 arttırılarak 10+10 yani 20 güne çıkarılmıştır. Ayrıca maaş artış oranına bağlı olarak günlük ikramiye bedelleri de artırılmıştır. Bayram ikramiyeleri 75+75, 150 TL iken yüzde 100 arttırılarak 150+150 yani 300 TL’ye çıkarılmıştır” diye konuştu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Büyükşehir Belediyesinde en düşük asgari ücretin 3 bin 100 lira olacağı sosyal medya hesabından duyurdu. 2021 yılının net asgari ücretin 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmesinin ardından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Muğla Büyükşehir Belediyesinde en düşük maaşın 3 bin 100 lira olduğu duyurdu. Başkan Gürün, sosyal medya paylaşımında “Emeğin, alın terinin hakkını veriyor, birlikte yürüdüğümüz yol arkadaşlarımızın kıymetini biliyoruz ve en düşük maaşı 3100 TL yapıyoruz” dedi.

Ödemiş Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası İzmir 4 No’lu Şube arasında süren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Ödemiş Belediyesi Personel Limited Şirketi kadrosunda yer alan işçileri kapsayan toplu sözleşme ile çalışanların ücret, sosyal hak ve ikramiyelerinde önemli oranda iyileştirmeler yapıldı. Aylık ortalama en düşük ücret 3865 lira olarak belirlendi. “Emek en yüce değerdir” anlayışıyla hareket ettiklerini ifade eden Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, giderek zorlaşan ekonomik koşullara rağmen emekçinin hakkını korumaya devam edeceklerini vurguladı.

Marmaris’te 3430

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 2020 yılını değerlendirdiği toplantıda önemli mesajlar verdi. 2020’nin zor bir yıl olduğunu söyleyen Oktay, “Ama umudumuzu hiç yitirmiyoruz” dedi. Oktay belediyedeki en düşük maaşın 2021 yılında 3 bin 430 lira olacağını da sözlerine ekledi.