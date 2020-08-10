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    10.08.2020 - 00:03 |

    Güzelbahçe, go-kart pistini istemiyor

    Güzelbahçe, go-kart pistini istemiyor

    Güzelbahçe Belediyesi, Güzelbahçe Kültür, Çevre Ve Güzelleştirme Derneği (GÜLDER), Ege Çevre Derneği (EGEÇEP), CHP Güzelbahçe ilçe yöneticileri ve halk go-kart pist alanı çevresinde insan zinciri oluşturarak tarım alanına asfalt dökülme girişimini bir kez daha protesto etti.

    Ellerindeki pankartlarla pist çevresinde yürüyen kalabalık, ‘Tarım’a evet piste hayır’, ‘burada go-kart istemiyoruz’, ‘doğaya asfalta hayır’, sloganları attı.

    ‘Bilirkişi bizden yana’

    İki yıldır Yelki’de tarım arazisine ve doğal sit alanı içinde yapılmak istenen go-kart pistine karşı Güzelbahçe Belediyesi ve Ege Çevre Kültür Platformu (EGECEP) ile birlikte mücadele ettiklerini söyleyen GÜLDER Başkanı Tuğrul Şahbaz, “Açtığımız davada bilirkişi raporu lehimize çıktı. Adli tatil nedeniyle dava resmi anlamda sonuçlanamadan 2 gün önce girişimci alelacele alana asfalt dökmek istedi. Belediyenin mühürlediği çalışma alanına hukuksuz olarak girip, mührü sökerek asfalt dökümü yapmak isteyen girişimci durduruldu. Bölgede 24 saat nöbet tutuyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’in de yanımızda olduğunu göstermesini                      bekliyoruz” dedi.

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