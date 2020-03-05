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    HaberlerEge Haberleri Güzelbahçe unutmuyor
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    05.03.2020 - 00:03 |

    Güzelbahçe unutmuyor

    Güzelbahçe Belediyesi’nin mart ayı meclisinde İdlib şehitleri anıldı. Belediye Başkanı Mustafa İnce’nin başkanlığında yapılan meclis toplantısı, İdlib’deki saldırıda şehit olan askerlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı.

    Güzelbahçe unutmuyor

    Başkan İnce, “Bu acıların son bulmasını temenni ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Yurtta barış, dünyada barış’ sözünde olduğu gibi barışın egemen olmasını temenni ediyoruz” dedi.

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