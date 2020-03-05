05.03.2020 - 00:03 |
Güzelbahçe unutmuyor
Güzelbahçe Belediyesi’nin mart ayı meclisinde İdlib şehitleri anıldı. Belediye Başkanı Mustafa İnce’nin başkanlığında yapılan meclis toplantısı, İdlib’deki saldırıda şehit olan askerlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı.
Başkan İnce, “Bu acıların son bulmasını temenni ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Yurtta barış, dünyada barış’ sözünde olduğu gibi barışın egemen olmasını temenni ediyoruz” dedi.
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 107'ye yükseldiÇin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya adeta kabus yaşatan koronavirüs (kovid-19) için ürküten haberler gelmeye devam ediyor. Ölümcül salgın yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artarken virüs yeni ülkelerde ortaya çıkmaya devam ediyor.