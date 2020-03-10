10.03.2020 - 00:03 |
Güzelbahçe ve Karabağlar’ın yetenekli elleri
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kültürpark’ta düzenlediği Kadın Emeği Fuarı’na belediyelerin kursiyerlerinin ürünleri damga vurdu.
Güzelbahçe Belediyesi’nin stantlarını tek tek ziyaret eden Belediye Başkanı Mustafa İnce ve eşi Nilüfer İnce, kadınlara kırmızı karanfil dağıttı, ürünlerden satın aldı. İnci, kadınların ekonomik açıdan güçlenmesi, sosyal ve toplumsal yaşamda erkeklerle eşit yer alabilmeleri için çalıştıklarını söyledi. Karabağlar Belediyesi de fuara, kent konseyi, kooperatifler ve 11 mahallesiyle katıldı. Stantlarda, binbir emekle üretilen ürünler İzmirlilerle buluştu. Başkan Muhittin Selvitopu, “Temel amacımız, çeşitli gerekçelerle evlerinden çıkamayan kadınlarımızın yaşama katılması, bütçelerine katkı sağlayıp ayakta durması” dedi.
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