Güzelbahçe’de AKUT’a lojistik merkezi

Deprem gerçeğini bir kez daha yaşadıklarını söyleyen Başkan Mustafa İnce, “Deprem sonrası bizi ilk arayan AKUT Yarımada Ekip Lideri Vahdi Sarıkaya oldu. Seferihisar merkezi olmasına rağmen Bayraklı bölgesinde binaların yıkıldığını o bölgeye hareket ettiklerini söyledi ve AKUT için bir lojistik merkezi ihtiyacı doğdu. AKUT’un yapmış olduğu talep doğrultusunda Güzelbahçe’mize ‘AKUT Lojistik Merkez’i yapılması için gerekeni yapacağız. Biz de şimdiye kadar 4 aracı gönderdik, 3 aracımız hazır bekliyor. Deprem bölgesine çadırlarımızı kurduk. İkram aracımız 24 saat hizmet veriyor” dedi.