Güzelbahçe’de herkes seferber

Belediye bünyesinde bulunan semt evlerindeki dikiş hocalarının desteğiyle 30 bine maske ürettiklerini belirten Başkan Mustafa İnce, “Ekiplerimiz her gün bir mahallede ilaçlama yapıyor. Sahada olan çalışanlarımızın her biri günde onlarca maske kullanıyor. Satın almak maliyetleri artırıyor. Biz de kendi imkânlarımızla semt evlerimizde maske imalatına başladık. 5 dikiş hocamızın özverili çabasıyla günde 1500 ile 2000 arası maske üretiyoruz. Şu ana kadar 30 bine yakın maske ürettik, dağıttık. Talep edenlere evlerine kadar götürüyoruz” dedi.