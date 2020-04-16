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    HaberlerEge Haberleri Güzelbahçe’de herkes seferber
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    16.04.2020 - 00:01 |

    Güzelbahçe’de herkes seferber

    Koronavirüsle mücadelede büyük bir çaba gösteren Güzelbahçe Belediyesi, kendi imkanlarıyla ‘kullan-at’ tipi maske üretip, dağıtmaya başladı.

    Güzelbahçe’de herkes seferber

    Belediye bünyesinde bulunan semt evlerindeki dikiş hocalarının desteğiyle 30 bine maske ürettiklerini belirten Başkan Mustafa İnce, “Ekiplerimiz her gün bir mahallede ilaçlama yapıyor. Sahada olan çalışanlarımızın her biri günde onlarca maske kullanıyor. Satın almak maliyetleri artırıyor. Biz de kendi imkânlarımızla semt evlerimizde maske imalatına başladık. 5 dikiş hocamızın özverili çabasıyla günde 1500 ile 2000 arası maske üretiyoruz. Şu ana kadar 30 bine yakın maske ürettik, dağıttık. Talep edenlere evlerine kadar götürüyoruz” dedi.

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