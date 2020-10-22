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    HaberlerEge Haberleri Güzelbahçe’de karanfilli anma
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    22.10.2020 - 00:03 |

    Güzelbahçe’de karanfilli anma

    Güzelbahçe’de karanfilli anma

    1999 yılında bombalı suikast sonucu yaşamını yitiren gazeteci-yazar, siyaset bilimci, eski Kültür Bakanı Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, Güzelbahçe’de büstü önünde anıldı. Pandemi koşullarının dikkat edildiği törene Belediye Başkanı Mustafa İnce, CHP İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Güzelbahçeliler katıldı. Büste karanfil bırakan Başkan İnce, “Demokratik, laik, bağımsız, Atatürk devrim ve ilkeleri için canlarını veren demokrasi şehitleri Kubilay’ı, Abdi İpekçi’yi, Uğur Mumcu’yu, Çetin Emeç’i, Turan Dursun’u, Bahriye Üçok’u, Muammer Aksoy’u, ve daha onlarca ismi unutmadık unutmayacağız. Bedenleri ortadan kaldırabilirler fakat fikirleri asla öldüremezler” ifadesini kullandı.

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