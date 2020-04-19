Güzelbahçe’de koronavirüs mücadelesi hız kesmiyor...

65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşın evlerine ihtiyaçları doğrultusunda her türlü hizmet götürüldü. Dar gelirli vatandaş ile bu süreçte işten çıkarılan toplamda 500 aileye erzak yardımı yapıldı. Ayrıca kendi bünyesindeki semt evlerinde maske imalatı yapan belediye, vatandaşa ücretsiz dağıtım yaptı.

20 ton ilaçlama

Geçen hafta sonu sokağa çıkma yasağı boyunca 13 araç 40 personel ile ilçe sakinlerine 13 bin ekmeği ücretsiz olarak dağıttıklarını belirten başkan Mustafa İnce, “Bu hafta sonu da görev başındayız. Son bir ayda veterinerlik birimi, sokak dostlarına 300 kilogram mama dağıttı. Pazaryerlerinde denetimler sürüyor. Girişlerde ateş ölçüp maske dağıtımı yapıyoruz. Rutin olarak dezenfeksiyon işlemleri srüyor. Güzelbahçe genelindeki tüm konteynerler ilaçlanıyor. Bugüne kadar 17 dış mekâna, 3 iç mekân olmak üzere toplamda 20 ton ilaçlama yapıldı. Sadece vatandaştan zorunlu olmadığı sürece evlerinden çıkmamaya özen göstermelerini istiyoruz. Bu süreci birlikte aşacağız” şeklinde konuştu.