BİST98.1802,01EURO7,550,16USD6,94-0,08ALTIN375,57-2,14
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Güzelbahçe’de koronavirüs mücadelesi hız kesmiyor...
    ABONE OL
    19.04.2020 - 00:05 |

    Güzelbahçe’de koronavirüs mücadelesi hız kesmiyor...

    Koronavirüs salgınına karşı büyük bir mücadele başlatan Güzelbahçe Belediyesi, 30 günde ilaçlanmayan mahalle, yardım edilmeyen ev bırakmadı.

    Güzelbahçe’de koronavirüs mücadelesi hız kesmiyor...

    65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşın evlerine ihtiyaçları doğrultusunda her türlü hizmet götürüldü. Dar gelirli vatandaş ile bu süreçte işten çıkarılan toplamda 500 aileye erzak yardımı yapıldı. Ayrıca kendi bünyesindeki semt evlerinde maske imalatı yapan belediye, vatandaşa ücretsiz dağıtım yaptı.

    20 ton ilaçlama

    Geçen hafta sonu sokağa çıkma yasağı boyunca 13 araç 40 personel ile ilçe sakinlerine 13 bin ekmeği ücretsiz olarak dağıttıklarını belirten başkan Mustafa İnce, “Bu hafta sonu da görev başındayız. Son bir ayda veterinerlik birimi, sokak dostlarına 300 kilogram mama dağıttı. Pazaryerlerinde denetimler sürüyor. Girişlerde ateş ölçüp maske dağıtımı yapıyoruz. Rutin olarak dezenfeksiyon işlemleri srüyor. Güzelbahçe genelindeki tüm konteynerler ilaçlanıyor. Bugüne kadar 17 dış mekâna, 3 iç mekân olmak üzere toplamda 20 ton ilaçlama yapıldı. Sadece vatandaştan zorunlu olmadığı sürece evlerinden çıkmamaya özen göstermelerini istiyoruz. Bu süreci birlikte aşacağız” şeklinde konuştu.

     

    Sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar çatılara çıktı!Antalya'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinde kalan vatandaşlar, günlerinin çoğunu apartman çatılarında geçirdi. Çatıda müzik dinleyerek oynayan 4 kişi ise ilginç görüntüler oluşturdu.
    daha fazla video için
    Jandarma, bukalemun geçene kadar trafiği durdurduAntalya'da sokağa çıkma yasağında devriye görevi yaparken boş yoldan karşıya geçmeye çalışan bukalemunu gören jandarma ekipleri, bukalemun yolun karşısına geçene kadar trafiği durdurdu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bakan Koca paylaştı: İlk etabı 20 Nisan'da açılacak

    Bakan Koca paylaştı: İlk etabı 20 Nisan'da açılacak

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! E-Devlet'ten yapılacak...

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! E-Devlet'ten yapılacak...

    Uzman doktor açıkladı! Açıkta satılan ürünleri almayın

    Uzman doktor açıkladı! Açıkta satılan ürünleri almayın

    Corona virüs ölü - vaka sayısı 18 Nisan! Corona virüs son durum Türkiye!

    Corona virüs ölü - vaka sayısı 18 Nisan! Corona virüs son durum Türkiye!

    Sıradaki Haber