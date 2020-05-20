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    HaberlerEge Haberleri Güzelbahçe’de mesafeli tören
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    20.05.2020 - 07:00 |

    Güzelbahçe’de mesafeli tören

    Güzelbahçe’de 19 Mayıs’ta, sosyal mesafe dikkate alınarak çelenk töreni düzenlendi.

    Güzelbahçe’de mesafeli tören

    Güzelbahçe’de 19 Mayıs’ta, sosyal mesafe dikkate alınarak çelenk töreni düzenlendi. Atatürk büstüne çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
    Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Bu yıl farklı bir yıl oldu. Milli bayramlarımızı evlerimizde, balkonlarımızda kutladık. Tabi isterdik ki meydanları, sahaları dolduralım ve 101 yıl önce bugün yakılan bağımsızlık meşalesini daha coşkulu, daha heyecanlı bir şekilde kutlayalım. Ama biz yine de o coşku ve heyecanı devam ettirip ülkemizin bağımsızlığı için mücadele etmiş, can vermiş ecdadımızın mirasını daha da ileri taşıyacağız” dedi.

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