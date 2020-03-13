13.03.2020 - 07:00 |
Güzelbahçe’de otomatik cihazlar
Güzelbahçe Belediyesi, hizmet verdiği alanlara otomatik el dezenfektan cihazları taktı.
Güzelbahçe Belediyesi, hizmet verdiği alanlara otomatik el dezenfektan cihazları taktı. Belediye binası ve hizmet binalarına hem personel hem de vatandaşın kullanması için cihazları yerleştirdiklerini belirten Başkanı Mustafa İnce, “Önümüzdeki günlerde eğitim seminerleri de düzenleyeceğiz” dedi.
Adalet Bakanlığı koronavirüse karşı alınan tedbirleri açıkladıAdalet Bakanlığı koronavirüse karşı alınan tedbirleri içeren bir acil eylem planı hazırladı. Eylem planının uygulanması bakanlık bünyesinde kurulan bir komisyon tarafından günlük olarak takip ediliyor.