Güzelbahçe’de otomatik cihazlar

Güzelbahçe Belediyesi, hizmet verdiği alanlara otomatik el dezenfektan cihazları taktı. Belediye binası ve hizmet binalarına hem personel hem de vatandaşın kullanması için cihazları yerleştirdiklerini belirten Başkanı Mustafa İnce, “Önümüzdeki günlerde eğitim seminerleri de düzenleyeceğiz” dedi.