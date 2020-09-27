Güzelbahçe’de yeni bir yaşam alanı

Güzelbahçe’de kurulan Özel İda Yaşlı Bakım Merkezi, deniz kıyısına yakın 3 katlı, bahçeli, 5 yıldızlı otel kalitesinde, ev konforunda yeni bir yaşam alanı sunuyor.

Kurucu Tuğçe Aydoğdu, 2010 yılından bu yana edindikleri tecrübelerle İzmir’de yepyeni hastane standartlarında bir kurum oluşturduklarını belirtti, “Binamız ve odalarımız yoğun bakım koşullarına uygun, 24 saat oksijen sağlayabilecek merkezi oksijen sistemine entegre olarak hazırlandı. Merkezimizde kadrolu uzman nörolog, dahiliye doktoru, fizyoterapist, sosyal hizmet uzmanı, hemşireler ve deneyimli yaşlı bakım personelleri görev yapıyor” dedi. Her yaşlının hastalığına özel tedavi ve bakım hizmeti düzenlediklerini kaydeden Aydoğdu, “Diyabet, diyaliz, MS, demans, alzheimer, parkinson, kanser tedavisi gören, NG, PEG yoluyla beslenen ve başka birinin hizmetine tam bağımlı ileri yaş sakinlerimize tedavi, pansuman ve tüm öz bakım hizmetlerini veriyoruz. Kurumumuz iyileştirilmesi zor ve dikkatli bakılması gereken yaşlılar için özel bakım ruhsatı aldı” diye konuştu.