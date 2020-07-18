Güzelbahçe’de yeni yaşlı bakım merkezi

Yarımadanın kalbi Güzelbahçe’de kurulan İda İleri Yaş Bakım Merkezi, yaşlılara 5 yıldızlı otel kalitesinde, ev konforunda yaşlılara yeni bir yaşam alanı sunmayı hedefliyor. “İşimizi ve yaşlılarımızı seviyoruz” diyen, merkezin kurucusu Tuğçe Aydoğdu, “Bu sektörde 10 yıllık tecrübemiz var. 2010 yılından bu yana Balıkesir Edremit Güre’de 100 yataklı Göksel Yaşlı Bakım Merkezi’nde edindiğimiz deneyimleri İzmir Güzelbahçe İda İleri Yaş Bakım Merkezi ile pekiştirmeyi planlıyoruz” dedi.

Yoğun bakım dizaynı

Binanın ve odaların yoğun bakım koşullarına uygun 24 saat oksijen verebilecek merkezi oksijen sistemine entegre olarak hazırlandığını belirten Tuğçe Aydoğdu, “Faaliyet alanımıza giren kronik hastalıklar olarak; diabet, dializ, MS, demans, alziemer, parkinson, kanser tedavisi gören, NG, PEG yoluyla beslenen ve başka birinin hizmetine tam bağımlı ileri yaş sakinlerimize tedavi pansuman ve tüm öz bakım hizmetleri tarafımızdan veriliyor” diye konuştu.

Kurumda kadrolu Uzman Nörolog ve Uzman Dahiliye doktorları çalıştığını belirten Aydoğdu, “Ayrıca tam zamanlı fizyoterapist hizmet vermektedir. Alanında tecrübeli sosyal hizmet uzmanı, hemşire ve hasta bakım personellerimiz ile gözünüz arkada kalmadan yaşlınızı teslim edebileceğiniz bir kurumuz. Ve bu sektörde iddialıyız. Kaliteli hizmet anlayışımızdan ödün vermeyeceğiz. Önceliğimiz kaliteli bir bakım hizmeti sunmak ve gönülleri kazanmaktır” dedi.