Güzelbahçe’den ikinci kampanya

Elektrikli ısıtıcı, battaniye ve gıda ihtiyacı olduğunu belirten Başkan Mustafa İnce, “Deprem bölgesiyle devamlı iletişim halindeyiz. Bölgede kış ayı olduğu için -10, -15 dereceleri bulan hava koşulları yaşanıyor. Bizler de Güzelbahçeli vatandaşlarımıza evlerinde kullanmadıkları elektrikli ısıtıcıları, battaniyeleri ve imkânları doğrultusunda gıda yardımında bulunmaları için çağrıda bulunduk. Yardımlarımız yola çıktı” dedi.
TEM otoyolunu kilitleyen kazaTEM otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan TIR yola devrildi. İstanbul istikameti bir süre trafiğe tamamen kapandı.