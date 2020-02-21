Güzelbahçe’den ikinci kampanya

Elektrikli ısıtıcı, battaniye ve gıda ihtiyacı olduğunu belirten Başkan Mustafa İnce, “Deprem bölgesiyle devamlı iletişim halindeyiz. Bölgede kış ayı olduğu için -10, -15 dereceleri bulan hava koşulları yaşanıyor. Bizler de Güzelbahçeli vatandaşlarımıza evlerinde kullanmadıkları elektrikli ısıtıcıları, battaniyeleri ve imkânları doğrultusunda gıda yardımında bulunmaları için çağrıda bulunduk. Yardımlarımız yola çıktı” dedi.