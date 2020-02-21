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    HaberlerEge Haberleri Güzelbahçe’den ikinci kampanya
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    21.02.2020 - 00:02 |

    Güzelbahçe’den ikinci kampanya

    Elazığ ve Malatya’daki depremzedelere destek için Güzelbahçe Belediyesi ikinci bir yardım kampanyası başlattı.

    Güzelbahçe’den ikinci kampanya

    Elektrikli ısıtıcı, battaniye ve gıda ihtiyacı olduğunu belirten Başkan Mustafa İnce, “Deprem bölgesiyle devamlı iletişim halindeyiz. Bölgede kış ayı olduğu için -10, -15 dereceleri bulan hava koşulları yaşanıyor. Bizler de Güzelbahçeli vatandaşlarımıza evlerinde kullanmadıkları elektrikli ısıtıcıları, battaniyeleri ve imkânları doğrultusunda gıda yardımında bulunmaları için çağrıda bulunduk. Yardımlarımız yola çıktı” dedi.

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