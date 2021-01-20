Güzelbahçe’ye Atık Getirme Merkezi

Tüm vatandaşların dönüştürülebilir atıklarını getirebileceğini söyleyen Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Atıkları yetkili firmalara vererek dönüşüm süreci başlatacağız. Böylece hem ekonomiye katkı sağlamış hem de çevreyi ve doğayı korumuş olacağız” dedi. Atık getirmek isteyenler, Güzelbahçe Belediyesi ‘Alo Atık Merkezi’ni arayarak veya kendi imkanlarıyla merkeze ulaşabilirler.