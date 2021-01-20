20.01.2021 - 00:04 |
Güzelbahçe’ye Atık Getirme Merkezi
Güzelbahçe Belediyesi 2021 yılının ilk ayında gerekli onayları alınarak faaliyete geçirilmesi planlanan Atık Getirme Merkezi’ni tamamladı ve hizmete koydu.
Tüm vatandaşların dönüştürülebilir atıklarını getirebileceğini söyleyen Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Atıkları yetkili firmalara vererek dönüşüm süreci başlatacağız. Böylece hem ekonomiye katkı sağlamış hem de çevreyi ve doğayı korumuş olacağız” dedi. Atık getirmek isteyenler, Güzelbahçe Belediyesi ‘Alo Atık Merkezi’ni arayarak veya kendi imkanlarıyla merkeze ulaşabilirler.