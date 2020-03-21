21.03.2020 - 00:05 |
Güzelbahçe’ye ilaçlama ekibi
Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı Güzelbahçe Belediyesi ilaçlama ekibi kurdu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı’na bağlı ilaçlama birimiyle birlikte koordineli çalışan ekip, belediye hizmet binası ve kamusal alanlarda ilaçlama çalışmalarına başladı.
Berberler Odası Başkanı'ndan çağrı: Bir müddet çalışmayın!İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz, Türkiye'de de görülen corona virüs vakalarıyla nedeniyle İstanbul'daki berberlere çağrıda bulunarak, dükkanlarını bir müddet kapatmalarını istedi.