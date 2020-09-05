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    HaberlerEge Haberleri Güzelbahçe’ye yeni müdürlük
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    05.09.2020 - 00:02 |

    Güzelbahçe’ye yeni müdürlük

    Güzelbahçe Belediyesi eylül ayı meclis toplantısı Başkan Mustafa İnce’nin liderliğinde gerçekleşti.

    Güzelbahçe’ye yeni müdürlük

    Toplantıda, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü kurulmasıyla ilgili önerge kabul edildi. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan Av. Ferda Demirbaş, “Kadınların toplumsal hayatın tüm alanlarında hak, fırsat ve olanaklarında eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak, kadınlara yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek eğitim ve sosyal desteklerle güçlendirmek hedefimiz. Bir dileğimiz de nikâh cüzdanıyla birlikte ‘İstanbul Sözleşmesi’nin de çiftlere verilmesi” dedi.

    Çiftlere sözleşme

    Başkan İnce de, “Son zamanlarda kadına yönelik şiddetin arttığını hepimiz görüyor ve izliyoruz. En önemli zamanda İstanbul Sözleşmesi’ni tartışıyor olmak bile çok üzücü. Daha ne kadar kadının şiddete maruz kaldığını göreceğiz. Uluslararası hukukta kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddet konusunda bağlayıcılığa ve yaptırım gücüne sahip ilk sözleşme olması bakımından kadınların yaşam güvencelerinden birisi olan İstanbul Sözleşmesi’ni artık nikah cüzdanlarıyla birlikte yeni evli çiftlere dağıtacağız” diye konuştu.

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