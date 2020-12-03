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    HaberlerEge Haberleri Güzelhisar Barajı’nda su seviyesi düşüyor
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    03.12.2020 - 00:03 |

    Güzelhisar Barajı’nda su seviyesi düşüyor

    Yaz aylarında yaşanan kuraklığın ardından son aylarda da yağışların beklenenden az olması barajlardaki su seviyesini olumsuz etkiledi. Kasım ayında Güzelhisar Barajı’nın aktif doluluk oranı geçen yılın aynı ayına göre 20.1 düştü, 45.36 seviyesine indi.

    Güzelhisar Barajı’nda su seviyesi düşüyor

    İZSU tarafından yapılan son güncellemeye göre aktif doluluk oranında azalma olan barajda kullanılabilir su hacmi 65 milyon 38 bin metreküp oldu. İzmir’deki barajların güncel su seviyeleri ise şöyle; Tahtalı Barajı yüzde 35.49, Balçova Barajı yüzde 15.64, Ürkmez Barajı yüzde 29.61, Gördes Barajı yüzde 4.7, Alaçatı Kutlu Aktaş yüzde 12.86.

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