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    HaberlerEge Haberleri Güzelhisar’a değer katacak
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    22.10.2020 - 00:01 |

    Güzelhisar’a değer katacak

    Aliağa Belediyesi, Evliya Çelebi’nin ziyaret ettiği, tarihi Kervan Yolu üzerinde bulunan zengin kültürel mirasa ve doğal güzelliklere sahip Güzelhisar Mahallesi’nde yeni bir yatırıma imza atıyor.

    Güzelhisar’a değer katacak

    Ekipler, ihalesi 24 Eylül’de yapılan Güzelhisar Sosyal Tesisleri’nde çalışmalara başladı. Tertemiz havası, tarihi mekânları, doğa ve kültürel mirasıyla dikkat çeken Güzelhisar Mahallesi, tesis sayesinde hem İzmir hem de bölge halkının vazgeçilmez adresi olacak. 4 bin 860 metrekare proje alanı içinde Güzelhisar’ın eşsiz manzarasını izlemek için 410 metrekarelik ahşap seyir terasları kurulacak.

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