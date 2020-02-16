Güzellik mağdurları artıyor

İstediği sonucu alamadığı gibi dolandırılıyor. Yüzlerce mağduriyet yaşandığını belirten İzmir Kuaförler Manikürcüler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezai Apaydın, “Normalde işlem ücreti 200 lira ise sosyal medyadan bunu 100 liraya satıyorlar. Bunlar, işin ehli insanlar değil. Haksız rekabet de oluyor. Lazer epilasyonla ilgili ise şirketlerin isim değiştirdiğini duyuyoruz. Sözleşme imzalatıyorlar ve paraları alıp ortadan kayboluyorlar” dedi. l HANDE NAYMAN DHA