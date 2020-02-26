Haberiniz olsun

Projeye destek veren 20 veteriner kliniği aynı tarih aralığında, kendi belirledikleri sayıda kedi ve köpek kısırlaştırılması yapacak.

Kısırlaştırmada kullanılacak ameliyat sarf malzemesi, anestezi ve antibiyotik gibi malzemeler yine kimliklendirme çiplerinin olduğu gibi, Bodrum Belediyesi tarafından temin edilecek.

Özel kliniklerde sahipsiz kedi - köpekler için kısırlaştırma randevusu, Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu tarafından organize edilecek.

Randevu ve bilgi almak isteyenler, Facebook ve Instagram sosyal medya hesaplarına mesaj veya hayvankorumabodrum@gmail.com adresine mail gönderebilirler.