Hafta içi mesaisinde SAHNE EGELİLERİN

3. Grup’ta Somaspor, evinde Çatalcaspor’la kozlarını paylaşacak. Maç, saat 14.00’te başlayacak. İki takımın da mağlubiyeti bulunmazken, 1 maç eksiği olan Çatalcaspor 4’te 4 yaptı. 2. Grup’ta 9 puanla 4. basamakta yer alan Nazilli Belediyespor, iç sahada Belediye Kütahyaspor’la rakip olacak. Son sıradaki Manisaspor ise 13.00’te ilk galibiyetini almak için 1877 Alemdağspor’u konuk edecek.