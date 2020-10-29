29.10.2020 - 00:00 |
Hafta içi mesaisinde SAHNE EGELİLERİN
Misli.com 3. Lig’de mücadele eden Ege temsilcileri, bugün birbirinden zorlu maçlara çıkacak.
3. Grup’ta Somaspor, evinde Çatalcaspor’la kozlarını paylaşacak. Maç, saat 14.00’te başlayacak. İki takımın da mağlubiyeti bulunmazken, 1 maç eksiği olan Çatalcaspor 4’te 4 yaptı. 2. Grup’ta 9 puanla 4. basamakta yer alan Nazilli Belediyespor, iç sahada Belediye Kütahyaspor’la rakip olacak. Son sıradaki Manisaspor ise 13.00’te ilk galibiyetini almak için 1877 Alemdağspor’u konuk edecek.