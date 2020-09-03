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    HaberlerEge Haberleri ‘Haftada en az iki kez balık tüketmeli’
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    03.09.2020 - 00:01 |

    ‘Haftada en az iki kez balık tüketmeli’

    Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ezgi Eylem Fadıloğlu, sağlıklı bir yaşam için haftada en az iki kere balık tüketilmesi gerektiğini tavsiye etti.

    ‘Haftada en az iki kez balık tüketmeli’

    Fadıloğlu, “Türkiye, üç tarafı denizlerle kaplı bir ülke, ancak et tüketiminde tercihimizi balıktan yana pek kullanmıyoruz. Ülkemizde yıllık kişi başına düşen balık tüketimi yalnızca 6.26 kg. Sağlıklı bir yaşam, bağışıklığını yüksek tutmak isteyenler haftada en az iki kere balık tüketmeli” dedi.

    Balığın az oranda yağa sahip yüksek değerli bir protein kaynağı olduğunu belirten Fadıloğlu, “Balık; fosfor, iyot, demir, kalsiyum gibi madensel tuzlar ve A, D, K, B grubu vitaminler bakımından da iyi bir kaynaktır” diye konuştu.

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