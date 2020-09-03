‘Haftada en az iki kez balık tüketmeli’

Fadıloğlu, “Türkiye, üç tarafı denizlerle kaplı bir ülke, ancak et tüketiminde tercihimizi balıktan yana pek kullanmıyoruz. Ülkemizde yıllık kişi başına düşen balık tüketimi yalnızca 6.26 kg. Sağlıklı bir yaşam, bağışıklığını yüksek tutmak isteyenler haftada en az iki kere balık tüketmeli” dedi.



Balığın az oranda yağa sahip yüksek değerli bir protein kaynağı olduğunu belirten Fadıloğlu, “Balık; fosfor, iyot, demir, kalsiyum gibi madensel tuzlar ve A, D, K, B grubu vitaminler bakımından da iyi bir kaynaktır” diye konuştu.