Hak aramak suç mu?

Futbolumuzda uzun yıllar hangi ligde olursa olsun İzmir kulüplerinin yaygın tabirle “doğranması” her zaman gündem olmuştur.

Hata kelimesinin hafif kaldığı hakem kararlarıyla birlikte puan ya da puanlardan olan İzmir kulüpleri, bu yolla kaybedilen puanları sezon sonunda arar olmuş ve acısını da hep çekmiştir.

Son haftalarda Altay’ın hakem hatalarına olan isyanının ardından Çaykur Rizespor deplasmanında Özgür Yankaya’nın düdüğüyle sahadan yenik ayrılan Göztepe, çok kıymetli puanları sahada bırakmak zorunda kaldı.

Defalarca dile getirdiğim lobi eksikliğini bir kez daha hissettiğimiz şu günlerde, sahada kaybettirilen puanlardan da öte, hak savunma suç haline geldi.

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Başkan Vekili Talat Papatya ve sarı kırmızılı ekibin Teknik Direktörü İlhan Palut’un, sportmenliğe aykırı davranış iddiasıyla Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilmeleri üstüne tam bir kara komedidir.

Düşünsenize göz göre göre aynı hakemin yönettiği her maçınızda adaletsiz bir durumla karşılaşıyor ve buna tepki gösterdiğiniz için suçlu yine siz oluyorsunuz. Bu durum kabul edilemez.

Tabii yaşanan duruma tepki verme noktasında İzmir olarak bizim de büyük eksiklerimiz var.

Kulüplerimizin isyanı, kent dinamiklerinden destek bulmayınca yeterli etkiyi yaratamıyor.

Kendi adıma Göztepe’nin haklı davasına verdiğim destek sonrası, normal şartlarda hep sessiz olan bazı “statik” dinamiklerimizin bu kez ses vermesine bir nebze katkım olduysa ne mutlu bana. Peki yeter mi?

Elbette yetmez.

Telefon yağmurlarından tutun da, binlerce e-postaya kadar yapılması gereken çok iş var.

İzmir futbolu kimlere, neden ve niçin yaranmak adına katlediliyor? İşte bunun hesabını ne kadar yüksek perdeden, ne kadar kalabalık ve ne kadar doğru argüman ve kelimelerle sorarsak, işte o zaman bu çarkı da durdurmuş olacağımıza inancım tamdır.

Kötü futbol, şans, oyuncu sakatlığı, motivasyon ve bunun gibi faktörlerden yalnızca bir tanesi bile yenilmek için yeterlidir. Kimsenin de böyle bir durumda yenilgiye itirazı yoktur.

Fakat puan ya da puanların kayıp sebebi, Göztepe’nin Rize maçı sonrasında yaptığı paylaşımda olduğu gibi “Görevini yaptı ve gitti” düzlemindeyse, o zaman bizler de görevimizi yapmalı ve bu durumun peşini bırakmamalıyız.

Unutmayın ki onlarca yıldır olduğu gibi İzmir futbolu yükselirse İzmir yükselir. İzmir futbolu düşerse, İzmir de düşer.

Bizler İzmir’i düşürenlerden değil, yükseltenlerden olalım.