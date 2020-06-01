Hakan Kuş, dalya yapacak

98 kez yeşil kırmızılı formayı terleten Hakan, 18 Temmuz’da başlaması beklenen ligde iki karşılaşmada daha forma giydiği takdirde dalya yapacak. Taraftarı olduğu kulüpte görev yapmanın kendisi adına büyük bir onur olduğunu belirten 26 yaşındaki oyuncu, “En büyük hayalim A Takım’da forma giymekti. Şükürler olsun 98 kez bu güzel armayı taşıma fırsatım oldu. Umarım Karşıyaka formasıyla dalya yapma şansına erişeceğim. Bu süreçte bana her zaman destek olan taraftarlarımıza, yöneticilerimize, teknik ekiplerimize ve oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ederim” diye konuştu.