01.06.2020 - 00:00 |
Hakan Kuş, dalya yapacak
Karşıyaka’da 4 sezondur forma giyen Hakan Kuş, 100. maçına çıkmak için gün sayıyor.
98 kez yeşil kırmızılı formayı terleten Hakan, 18 Temmuz’da başlaması beklenen ligde iki karşılaşmada daha forma giydiği takdirde dalya yapacak. Taraftarı olduğu kulüpte görev yapmanın kendisi adına büyük bir onur olduğunu belirten 26 yaşındaki oyuncu, “En büyük hayalim A Takım’da forma giymekti. Şükürler olsun 98 kez bu güzel armayı taşıma fırsatım oldu. Umarım Karşıyaka formasıyla dalya yapma şansına erişeceğim. Bu süreçte bana her zaman destek olan taraftarlarımıza, yöneticilerimize, teknik ekiplerimize ve oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ederim” diye konuştu.
Bakan Koca'dan Prof. Dr. Murat Dilmener yaplaşımıPROF. DR. MURAT DİLMENER. 1941, Mardin doğumlu. İstanbul Tıp Fakültesinde hekim ve akademisyen olarak çalıştı. İç hastalıkları alanında duayendi. Binlerce öğrenci yetiştirdi. İdealistliği, güler yüzü ve yoksul hastalara yardımıyla tanındı. Mücadelesi için #minnettarız