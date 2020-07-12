12.07.2020 - 00:00 |
Hakan Kuş, dalyaya hazır
Antalya’da 20-28 Temmuz tarihleri arasında oynanacağı açıklanan Play Off maçlarına hazırlanan Karşıyaka’nın golcüsü Hakan Kuş, yeşil kırmızılı ekip finale kalırsa dalya diyecek.
Şimdiye kadar son 4 sezonda 98 kez Karşıyaka forması giyen Hakan, 2 maça daha çıktığı takdirde kulüpte 100’ler kulübüne girecek. Play Off’ta yarı finalde Derince Belediyespor’la rakip olacak Kaf Kaf’ta Hakan, Antalya’da hem finalde şampiyonluk hem de 100. maçının mutluluğunu yaşamak istiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çok net Ayasofya mesajıSon dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Botan Çayı Beğendik Köprüsü'nün açılışına video konferansla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili, 'Haklı kararlılığımızın sonucu olarak ibadete açtık. Kimin ne dediğine değil milletimizin ne istediğine göre bu kararı aldık' dedi.