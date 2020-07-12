Hakan Kuş, dalyaya hazır

Şimdiye kadar son 4 sezonda 98 kez Karşıyaka forması giyen Hakan, 2 maça daha çıktığı takdirde kulüpte 100’ler kulübüne girecek. Play Off’ta yarı finalde Derince Belediyespor’la rakip olacak Kaf Kaf’ta Hakan, Antalya’da hem finalde şampiyonluk hem de 100. maçının mutluluğunu yaşamak istiyor.