Hakikaten yok artık!

Marmaris’te, körfez içinde tehlike ve kirlilik yaratan atık temizliği yapıldı. 10 gün süren çalışmada, 10 tekerlekli tekne taşıyıcı römorkör, 15 metrelik demir iskele ve farklı büyüklükte demir ve alüminyum atıklar çıktı. Marmaris Çevrecileri Derneği (MÇD) ve Kaymakamlık’ın koordinesinde, yeni yıl öncesi ‘Deniz dibi temiz kalsın yaşam devam etsin’ sloganıyla başlatılan çalışmalarda, gönüllü dalgıçlar tehlike ve kirlilik oluşturan atıkları belirledi. Dernek Başkanı Ahmet Kutengin, “Kapalı olan Marmaris Körfezi’nin temiz kalması, yaşam popülasyonunun artması için herkesin ortak desteğini bekliyoruz” dedi. l ALİ GÜNDOĞAN DHA