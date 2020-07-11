‘Hakkımız yenmesin’

Alkan, BAL’dan bir üst tura çıkılması için şampiyonlukta iddiası bulunan takımlara bir grup daha açılmasını önererek, “Ya şampiyonlukta iddiası olan takımlar için TFF 3. Lig’de bir grup daha yapılsın, ya da Play Off maçları oynatılsın” dedi. Koronavirüs nedeniyle ara verilen liglerde TFF 2. ve 3. Lig’de birinci olan takımların bir üst lige çıkarıldığını belirten Alkan, “2, 3, 4 ve 5. sırada yer alan takımların da Play Off oynatılmasına karar verilmiştir. Ancak bölgesel Amatör Lig’e bu şans tanınmadı. Bu kararı yanlış buluyoruz. Kulübümüz ligde çoğu birinci sıradaki takımlardan daha fazla puan toplamıştır” diye konuştu.