11.07.2020 - 00:00 |
‘Hakkımız yenmesin’
Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) kararı sonrası açıklamada bulundu.
Alkan, BAL’dan bir üst tura çıkılması için şampiyonlukta iddiası bulunan takımlara bir grup daha açılmasını önererek, “Ya şampiyonlukta iddiası olan takımlar için TFF 3. Lig’de bir grup daha yapılsın, ya da Play Off maçları oynatılsın” dedi. Koronavirüs nedeniyle ara verilen liglerde TFF 2. ve 3. Lig’de birinci olan takımların bir üst lige çıkarıldığını belirten Alkan, “2, 3, 4 ve 5. sırada yer alan takımların da Play Off oynatılmasına karar verilmiştir. Ancak bölgesel Amatör Lig’e bu şans tanınmadı. Bu kararı yanlış buluyoruz. Kulübümüz ligde çoğu birinci sıradaki takımlardan daha fazla puan toplamıştır” diye konuştu.
TBMM Başkanı Şentop açıkladı! Ayasofya'da ilk namaz...Ayasofya kararı sonrası TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamalarda bulundu. “Ne zaman namaz kılmaya gideceksiniz?” sorusuna ilişkin Şentop, ''En kısa zamanda. Muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde olabilir. En geç önümüzdeki hafta cumaya kadar bu konuda adım atılır. Hep beraber, siz de gelirsiniz.'' yanıtını verdi.