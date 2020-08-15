Hakkımızı birlikte savunalım

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Amatör İşler Kurulu Başkanı Ali Düşmez tarafından, Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) yükselecek takımların belirlenmesi için yapılan çalışmalar tamamlandı. Alınan karara göre İzmir’den 4 takımın BAL’a yükselmesine karar verildi. Torosgücü, Kınık Belediyespor ve Halilbeylispor’un direk lige yükseldiği duyuruldu. Dördüncü ve son ekibin ise normal sezonda ligi sonuçlanan ancak Play Off mücadelelerine koronavirüs salgını sebebiyle çıkamayan 6 takım arasından çekilecek kura ile belirleneceği öğrenildi. Sezon içerisinde hakem hataları ile zirve yürüyüşünde ağır yara alan Çiğli Belediyespor ise bu kararla bir şok daha yaşadı. Bornova Futbol Kulüpleri Derneği Başkanı Hakan Beşyıldız ise alınan kararın, bir üst lig mücadelesi salgın sebebiyle yarıda kalan takımların emeklerine gölge düşürdüğünü belirtti.



‘Adalet istiyoruz’



“Sezon boyunca üstün mücadele vererek bir üst lig hayali kuran takımların kaderi, şansa bırakılmayacak kadar değerlidir” diye konuşan Beşyıldız, “Alınan karar geçtiğimiz sezonun başından bu yana yatırım yapan, BAL’a yükselme hayalleri kuran takımların hakkına gölge düşürmektir. Çiğli Belediyespor da bu takımlardan biridir. Başta Türkiye Futbol Federasyonu olmak üzere TASKK’ın ve Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşler Kurulu’nun daha adaletli olmasını talep ediyoruz. Alt liglerde mücadele veren takımların haklarının korunması konusunda tüm İzmir’i birlikte hareket etmeye ve haklarımızı savunmaya davet ediyorum” diye konuştu. “Süper Lig’de bu sezon düşme olmasın” önerisi sonrası alınan kararla tüm liglerde düşmenin kaldırılması sonrası Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’den 9 takım daha profesyonel kategoriye alınırken, Çiğli Belediyespor, grubunda 2. sırada olmasına rağmen bir üst lige çıkarılmamıştı.



‘İzmir’den 6 takım çıkmalı’



İstanbul özelinde 8 gruptan ilk iki takımın BAL’a yükseltildiği detayına dikkat çeken Bornova Futbol Kulüpleri Derneği Başkanı Hakan Beşyıldız, “İstanbul’da 16 takım BAL’a yükselebiliyorken, İzmir’de ise 3 gruptan ilk 2 takım da profesyonel yapılabilir. Buna bir engel yok. İzmir’i en az mağdur edecek karar, 4 takımın değil 6 takımın BAL’a yükseltilmesidir” dedi.