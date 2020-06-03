İzmir Adliyesi’ne 3 yıl önce PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin’in adının verildiği feribot sefere başladı. Büyükşehir’in, Sekin’in adını verme kararı aldığı feribot, Üçkuyular İskelesi’nde düzenlenen törenle denize indirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir ve Türkiye’nin kahramanı Fethi Sekin’in adını yaşatmayı sürdüreceklerini söyledi. Kentin ulaşımına katkı sunacak feribotun hayırlı olmasını dileyen Soyer, “Ne yaparsak yapalım, şehitlerimizin hakkını ödeyemeyiz. Asli görevimiz, onlardan geriye kalanlara sahip çıkmak ve onların anısını ilelebet yaşatmaktır” dedi. Soyer, şehidin eşi Rabia ve kızı Dila Sekin’le kurdele kesti, feribotla tur attı.