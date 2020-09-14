‘Hakkınız korumaya devam edeceğiz’

Genç avukatlar ve stajyer avutlarla kahvaltı toplantıda bir araya gelen başkan adayı Mustafa Çetin, meslektaşlarının özlük hakları başta olmak üzere, çalışma koşullarını iyileştirici pek çok projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Mevcut baro yönetiminin bu çalışmaları sekteye uğrattığına dair şikayetler aldıklarını dile getiren Çetin, “Emin ve kararlı adımlarla yeniden geliyoruz. Göreve yeniden seçildiğimizde de algıyla değil, olguyla baroyu yöneteceğiz. Bizim, ülkemizin bağımsızlığı, bölünmez bütünlüğü, ulusal değerlerimiz, Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkma gibi kırmızı çizgilerimiz var. Tüm meslektaşlarımızı bu anlayışa sahip çıkmaya davet ediyorum” diye konuştu.