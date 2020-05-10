Hakkınız ödenmez

Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun çalışma ortamında üretimi kesintiye uğratmadan çalışan emekçi kadınların Anneler Günü’nü kutlayan Başkan Batur, “Evladının canı yansa kendi canı yanmış gibi hisseden, onunla ağlayan ve onunla gülen, kendisi aç kalıp çocuğunu doyuran sizlersiniz.



Hakkınız hiçbir zaman ödenmez. Çocuklarını günlerdir görmeden canla başla çalışan sağlık çalışanı annelerin, bakıma muhtaç çocuklarına ömürlerini adayan engelli annelerinin, kınalı kuzusunu bu vatan uğruna toprağa vermiş şehit annelerinin, evladı bu vatan uğruna gazi olmuş Gazi annelerin ve yavrularına her daim kol kanat geren tüm annelerin gününü kutluyorum” dedi.