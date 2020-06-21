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    21.06.2020 - 00:02 |

    Haklarını hiç ödeyemeyiz

    Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, çınarlarla buluştu, hem annelerin hem de babaların gününü kutladı

    Haklarını hiç ödeyemeyiz

    Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Türkiye Yardım Sevenler Derneği Dr. Kemal Tarım Dinlenme Evi’ni ziyaret etti, burada vatandaşların hem geçmiş Anneler Günü’nü hem de Babalar Günü’nü kutladı. Dinlenme evi sakinleriyle birlikte pasta kesen Başkan Selvitopu, “Sizlerin hakkı ödenmez. Umarım daha iyi günlerde buluşuruz” dedi. Koronavirüs salgını nedeniyle dinlenme evi bahçesinde gerçekleştirilen buluşmada, sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına özellikle uyuldu. Salgın nedeniyle geçen Anneler Günü’nde bir araya gelemediklerini hatırlatan Başkan Selvitopu, “Özellikle sizlerin sağlığı açısından alınan önlemlere uyduk. Şimdi hem geçen Anneler Günü’nüzü, hem de Babalar Günü’nüzü kutluyor, ellerinizden öpüyorum. Önünüzde saygıyla, sevgiyle eğiliyorum. Hakkınız ödenmez” dedi.

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