‘Hala şansımız var’

TFF 1. Lig’de son haftaya Play Off’u garantilemiş olarak giren Akhisarspor’da Teknik Direktör Yılmaz Vural, az da olsa direkt Süper Lig şanslarının sürdüğünü söyledi. Vural, “Takımların adaletine inanıyorum. Son hafta her takım ciddiyetle mücadele edecektir. Direkt Süper Lig’e çıkamasak bile rakibimizin üzerinde yer alıp Play Off’ta saha avantajını ele geçirmeyi istiyoruz” dedi.