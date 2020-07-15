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    HaberlerEge Haberleri ‘Hala şansımız var’
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    15.07.2020 - 07:00 |

    ‘Hala şansımız var’

    TFF 1. Lig’de son haftaya Play Off’u garantilemiş olarak giren Akhisarspor’da Teknik Direktör Yılmaz Vural, az da olsa direkt Süper Lig şanslarının sürdüğünü söyledi.

    ‘Hala şansımız var’

    TFF 1. Lig’de son haftaya Play Off’u garantilemiş olarak giren Akhisarspor’da Teknik Direktör Yılmaz Vural, az da olsa direkt Süper Lig şanslarının sürdüğünü söyledi. Vural, “Takımların adaletine inanıyorum. Son hafta her takım ciddiyetle mücadele edecektir. Direkt Süper Lig’e çıkamasak bile rakibimizin üzerinde yer alıp Play Off’ta saha avantajını ele geçirmeyi istiyoruz” dedi.

    Bakan Dönmez: "Türkiye'nin enerjisi darbelere hiçbir zaman geçit vermeyecek"Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yılı nedeniyle bakanlık binasına 'Türkiyenin Enerjisi Darbelere Geçit Vermez' sloganıyla ışıklı bir animasyon yansıtıldığını belirterek, "Ne 15 Temmuz'u ne de o gece yitirdiğimiz canlarımızı hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Nerede olursak olalım; zaman, mekân fark etmez Türkiye'nin enerjisi darbelere hiçbir zaman geçit vermeyecek" dedi.
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