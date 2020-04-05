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    HaberlerEge Haberleri Halden 25 ton sebze-meyve
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    05.04.2020 - 00:15 |

    Halden 25 ton sebze-meyve

    İzmir’de, Büyükşehir’in dayanışma kampanyasına155 esnaf 25 ton sebze meyveyle, katkıda bulundu

    Halden 25 ton sebze-meyve

    İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze Meyve Hali esnafı, Büyükşehir’in dayanışma kampanyasına 25 ton sebze-meyveyle destek verdi. Soğan, patates, domates, limon, portakal ve havuç başta olmak üzere bir TIR dolusu taze sebze-meyve, kampanyanın lojistik merkezi olan, Kültürpark 3 No’lu hole getirildi.

    Çağrı, karşılık buldu

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dayanışma çağrılarının karşılık bulmasına çok sevindiklerini belirtti, “İzmirliler bir kez daha gücünü gösteriyor. Toplumun tüm katmanları, duyarlılıklarını dile getiriyor. Hal esnafımız da özveri göstererek, dayanışma ruhuyla kampanyamıza İzmirliler için katkıda bulundu, bizi duygulandırdı. Sağ olsunlar, var olsunlar” dedi.Hal esnafı, kampanyaya katılmaktan mutluluk duyduklarını vurguladı, “Böylesine önemli günlerde, olanağı olanların elini taşın altına koyması gerekir. Bu düşünceyle halkımız için, ihtiyacı olan vatandaşlar için bir nebze olsun kutkıda bulunmak istedik” diye konuştu.

     

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