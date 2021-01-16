BİST1.524-1.43EURO9.030.77USD7.461.38ALTIN438.670.26
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Halikarnas Balıkçısı’nın gözünden Bodrum’u izleyin
    ABONE OL
    16.01.2021 - 07:00 |

    Halikarnas Balıkçısı’nın gözünden Bodrum’u izleyin

    Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın, sürgün yeriyle ilk karşılaştığı noktada, dünyanın çeşitli yerlerinden getirtip ilçeye diktiği bitkilerle süslenen seyir terası açıldı

    Halikarnas Balıkçısı’nın gözünden Bodrum’u izleyin

    Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum için hayallerinden birini daha gerçekleştirdi. Halikarnas Balıkçısı Seyir Terası Parkı’nın açılışını yapan Aras, “Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın sürgün yolculuğunun onda yaşattığı tüm kötü duyguları bir anda geride bırakmasına neden olan, Bodrum’la ilk karşılaştığı noktadayız. Bu güzel duyguları herkesin hissetmesi için projeyi hayata geçirdik. Parkta; Kabaağaçlı’nın doğa sevgisiyle dünyanın dört bir yanından getirtip topraklarımızla buluşturduğu bitkiler, doğal taşlar ve çift gözlü seyir dürbünü ile harika bir Bodrum panoraması mevcut” dedi. Bodrum’un Kabaağaçlı’ya çok şey borçlu olduğunu dile getiren Aras, şöyle konuştu:
    Heykeli de hazırlanıyor
    “Onun gibi bizler de Bodrum’un güzelliğine güzellik katmak istiyoruz. Bodrum’da yaşayan herkesin, her şeyden önce Bodrum’a olan duygu bağını güçlendirmek ve bu ortak duygunun hep birlikte birer parçası olma arzusundayız. Bu konuda başarılı olabilmek için en çok ihtiyaç duyduğumuz şey; Bodrum’un Cevat Şakir gibi değerlerine sahip çıkmak, onları anlamak, onların gözüyle Bodrum’a bakmaktan geçiyor. Heykelini de parkın önüne ve yol cephesine koymak için Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz çalışmaları tamamlamak üzere.”
    Aras, Kabaağaçlı’nın, “Yokuş başına geldiğinde Bodrum’u göreceksin, sanma ki sen geldiğin gibi gideceksin, senden öncekiler de böyleydiler, akıllarını hep Bodrum’da bırakıp gittiler” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Dereceli okçunun göz göre göre ölümü

    Dereceli okçunun göz göre göre ölümü

    Milyonları ilgilendiriyor! Maaşınız düşer, o borçlar siliniyor…

    Milyonları ilgilendiriyor! Maaşınız düşer, o borçlar siliniyor…

    Biden 'Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı

    Biden 'Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı

    Görev şehidi SAT subayı uğurlandı

    Görev şehidi SAT subayı uğurlandı

    Sıradaki Haber