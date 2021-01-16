Halikarnas Balıkçısı’nın gözünden Bodrum’u izleyin

Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum için hayallerinden birini daha gerçekleştirdi. Halikarnas Balıkçısı Seyir Terası Parkı’nın açılışını yapan Aras, “Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın sürgün yolculuğunun onda yaşattığı tüm kötü duyguları bir anda geride bırakmasına neden olan, Bodrum’la ilk karşılaştığı noktadayız. Bu güzel duyguları herkesin hissetmesi için projeyi hayata geçirdik. Parkta; Kabaağaçlı’nın doğa sevgisiyle dünyanın dört bir yanından getirtip topraklarımızla buluşturduğu bitkiler, doğal taşlar ve çift gözlü seyir dürbünü ile harika bir Bodrum panoraması mevcut” dedi. Bodrum’un Kabaağaçlı’ya çok şey borçlu olduğunu dile getiren Aras, şöyle konuştu:

Heykeli de hazırlanıyor

“Onun gibi bizler de Bodrum’un güzelliğine güzellik katmak istiyoruz. Bodrum’da yaşayan herkesin, her şeyden önce Bodrum’a olan duygu bağını güçlendirmek ve bu ortak duygunun hep birlikte birer parçası olma arzusundayız. Bu konuda başarılı olabilmek için en çok ihtiyaç duyduğumuz şey; Bodrum’un Cevat Şakir gibi değerlerine sahip çıkmak, onları anlamak, onların gözüyle Bodrum’a bakmaktan geçiyor. Heykelini de parkın önüne ve yol cephesine koymak için Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz çalışmaları tamamlamak üzere.”

Aras, Kabaağaçlı’nın, “Yokuş başına geldiğinde Bodrum’u göreceksin, sanma ki sen geldiğin gibi gideceksin, senden öncekiler de böyleydiler, akıllarını hep Bodrum’da bırakıp gittiler” sözleriyle konuşmasını tamamladı.