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    16.04.2020 - 00:02 |

    Halk, bayraklarla balkonlara koştu

    Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, moral ve motivasyonu artırmak amacıyla bir etkinlik düzenledi. Başkan Öndeş, sosyal medya hesabından “Bu akşam saat 20.30’da bayraklarımızla cam ve balkonlarda buluşuyoruz” notuyla paylaştığı görselle vatandaşları etkinliğe davet etti.

    Halk, bayraklarla balkonlara koştu

    Belediye hoparlörlerinden yayınlanan “Bir başkadır benim memleketim” şarkısına vatandaşlar hep bir ağızdan eşlik etti. Öndeş’in çağrısına destek veren Germencikliler, ellerinde bayraklarla unutulmaz bir akşam yaşadı.

    Herkese teşekkür eden Başkan Öndeş, “Halkımızın moral ve motivasyonunu sağlamak için bu gibi etkinlikleri sürdüreceğiz. Çağrıma destek veren, moral ve motivasyona en çok ihtiyacımız olan bu dönemde gerçekleştirdiğimiz etkinliğe ses olan, nefes olan kıymetli Germencik halkına teşekkür ederim. Birlikte başaracak, bu zor günleri hep beraber atlatacağız. Germencik her şeyin en güzelini hakediyor” dedi.

     

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