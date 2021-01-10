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    HaberlerEge Haberleri Halk Ege et, çok sevildi
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    10.01.2021 - 00:01 |

    Halk Ege et, çok sevildi

    Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan Halk Ege Et, kaliteli hizmeti ve ürünleriyle Aydınlıların ve İzmirlilerin vazgeçilmez adresi olmaya devam ediyor.

    Halk Ege et, çok sevildi

    Alışveriş yapmaya gelen vatandaşlar şubelerin önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Halk Ege Et’le kaliteli, ekonomik, hijyenik yerli eti tüketicilerle buluşturmak için yola çıktıklarının altını çizen Başkan Özlem Çerçioğlu, “Hedeflerimizden hiçbir sapma göstermeden hep daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Alışverişlerini Halk Ege Et’ten yapan vatandaşlarımızın duydukları güvene teşekkür ederiz. Daha iyisi için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.


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