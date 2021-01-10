Halk Ege et, çok sevildi

Alışveriş yapmaya gelen vatandaşlar şubelerin önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Halk Ege Et’le kaliteli, ekonomik, hijyenik yerli eti tüketicilerle buluşturmak için yola çıktıklarının altını çizen Başkan Özlem Çerçioğlu, “Hedeflerimizden hiçbir sapma göstermeden hep daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Alışverişlerini Halk Ege Et’ten yapan vatandaşlarımızın duydukları güvene teşekkür ederiz. Daha iyisi için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.





