Halk eğitimden maske

MANİSA’daki Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nde Giyim Üretim Teknolojileri Bölümü öğretmenleri maske üretimine başladı. Gönüllülük esasına göre 20 öğretmen ve usta öğretici tarafından üretilen maskeler, pamuktan yapıldığı için yıkanıp tekrar kullanılabiliyor.me özelliğine sahip.

Ürettiklerini sadece İl Sağlık Müdürlüğü’ne verdiklerini belirten Merkez Müdürü Osman Kuşçuoğlu, “İl Tarım Müdürlüğü’nden, fabrikalardan, çeşitli kurum ve kuruluşlardan talepler geldi ama karşılayamayacağımız için ürettiklerimizin hepsini Sağlık İl Müdürlüğü’ne veriyoruz. Maskelerimiz anti bakteriyel kumaşlardan yapılıyor” dedi.