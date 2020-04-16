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    16.04.2020 - 00:01 |

    Halk istedi, büyükşehir yaptı

    Aydın Büyükşehir Belediyesi, yeni bir hizmeti daha hayata geçirdi.

    Halk istedi, büyükşehir yaptı

    Evde kal çağrılarına uyan çocuklu annelerin taleplerini duyan Büyükşehir, bebek bezi dağıtımına başladı. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet ağı AYBA ekipleri tarafından dağıtılan bebek bezlerinin yanında ıslak mendil ve anneler için maskeler de bulunuyor.

    Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs nedeniyle alınan önlemler doğrultusunda maskesiz girişin yasak olduğu pazaryerlerinde 5’erli paketler halinde maske dağıttı. Vatandaşlar bu duyarlı davranışından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti. Uygulama, Efeler ilçesinde kurulacak tüm pazarlarda devam edecek.

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