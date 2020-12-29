'Halk ne isterse onu yapacağız'

Bornova’da vatandaşların talepleri doğrultusunda riskli yapıların yıkımına başlanırken Başkan Dr. Mustafa İduğ, ilçenin en eski yerleşim bölgelerinden olan Kızılay Mahallesi’nde kentsel yenileme turuna çıktı. Vatandaşların görüş ve önerilerini dinleyen İduğ, “Vatandaş istemeden biz bir yeri ne yıkarız ne de yaparız. Halk ne istiyorsa o şekilde hareket edeceğiz. Görünen o ki; herkesin beklentisi aynı. Merkezi yakınlığı ve geçmişi ile Bornova’nın en özel bölgelerinden olan Kızılay’ı hep birlikte yeniden inşa edeceğiz” diye açıkladı.