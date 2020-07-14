Halk plajında sosyal mesafeye uyuldu

Marmaris’te koronavirüse karşı alınan tedbirlerin uygulandığı halk plajında, sosyal mesafeye uyulduğu drone ile görüntülendi. Atatürk Caddesi’nde bulunan 4.5 kilometrelik mavi bayraklı halk plajında sosyal mesafeye uyarak denize girenler bol bol yüzdü, güneşlenmenin keyfini çıkardı. Zabıta ekipleri, sık sık mesafe kuralına dikkat edilmesi ve plaja çöp atılmaması konusunda uyarılarda bulundu. l