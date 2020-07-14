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    HaberlerEge Haberleri Halk plajında sosyal mesafeye uyuldu
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    14.07.2020 - 07:00 | | DHA

    Halk plajında sosyal mesafeye uyuldu

    Marmaris’te koronavirüse karşı alınan tedbirlerin uygulandığı halk plajında, sosyal mesafeye uyulduğu drone ile görüntülendi.

    Halk plajında sosyal mesafeye uyuldu

    Marmaris’te koronavirüse karşı alınan tedbirlerin uygulandığı halk plajında, sosyal mesafeye uyulduğu drone ile görüntülendi. Atatürk Caddesi’nde bulunan 4.5 kilometrelik mavi bayraklı halk plajında sosyal mesafeye uyarak denize girenler bol bol yüzdü, güneşlenmenin keyfini çıkardı. Zabıta ekipleri, sık sık mesafe kuralına dikkat edilmesi ve plaja çöp atılmaması konusunda uyarılarda bulundu. l

    Sele kapılmaktan son anda kurtulduRize’nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde Mehmet Bostancı isimli vatandaş evinin önündeki yoldan gelen sele kapılmaktan son anda kurtuldu.Eşi Nezahat Bostancı tarafından telefonla çekilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.
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