14.07.2020 - 07:00 | | DHA
Halk plajında sosyal mesafeye uyuldu
Marmaris’te koronavirüse karşı alınan tedbirlerin uygulandığı halk plajında, sosyal mesafeye uyulduğu drone ile görüntülendi.
Marmaris’te koronavirüse karşı alınan tedbirlerin uygulandığı halk plajında, sosyal mesafeye uyulduğu drone ile görüntülendi. Atatürk Caddesi’nde bulunan 4.5 kilometrelik mavi bayraklı halk plajında sosyal mesafeye uyarak denize girenler bol bol yüzdü, güneşlenmenin keyfini çıkardı. Zabıta ekipleri, sık sık mesafe kuralına dikkat edilmesi ve plaja çöp atılmaması konusunda uyarılarda bulundu. l
Sele kapılmaktan son anda kurtulduRize’nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde Mehmet Bostancı isimli vatandaş evinin önündeki yoldan gelen sele kapılmaktan son anda kurtuldu.Eşi Nezahat Bostancı tarafından telefonla çekilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.